Томская облдума одобрила передачу Томскому району полномочий по градостроительству в сельских поселениях

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2020 // Фото: duma.tomsk.ru

Депутаты Законодательной думы Томской области одобрили передачу администрации Томского района полномочий по градостроительству в сельских поселениях, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Принятый во втором, окончательном, чтении закон предполагает передачу муниципалитету ряда прав, ранее закрепленных за поселениями. В частности, речь идет о выдаче градостроительных планов, разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, резервирование земель и изъятие земельных участков в поселениях для муниципальных нужд.

Инициатива была внесена в областной парламент думой Томского района. По словам ее председателя Ришата Габдулганиева, закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Это позволит завершить уже начатые градостроительные процедуры.

«Против законопроекта были четыре поселения. Остальные говорили о своих определенных видениях, в том числе, по переходному периоду. (...) Наша инициатива касается в целом муниципального образования Томский район, в котором — 19 поселений, поэтому на данный момент мы приняли такое решение», — сказал Габдулганиев в ходе собрания.

Одним из четырех поселений, не поддержавших поправки, стало Зональненское. Его глава Евгения Коновалова в беседе с корреспондентом «Интерфакса» не стала комментировать причины такого решения, а лишь пожелала администрации Томского района сохранить результаты в градостроительной деятельности, которые были достигнуты на местах.

«Наше маленькое поселение смогло за собственные средства привести документацию по территориальному планированию в соответствие с требованиями федерального законодательства. Хочется верить, что после принятия поправок мнение жителей будут слышать и учитывать при принятии решений, а не поступать, как с мнениями депутатов нашего поселения при вынесении данной инициативы», — сказала Коновалова.

Спикер Законодательной думы Томской области Оксана Козловская считает, что принятие закона позволит муниципалитету проводить единую градостроительную и земельную политику.

«Мы сталкиваемся с большим количеством вопросов, которые возникают на межпоселенческом уровне. Очень часто градостроительные планы поселений не учитывают интересы соседей», — сообщила Козловская.

По итогам первого квартала 2020 года Томский район стал самым застраиваемым муниципалитетом региона. Последние годы именно в нем два крупнейших застройщика Томской области реализуют свои проекты, в том числе, из-за повышенных требований к новому жилью в областном центре. Так, ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК) строит жилой район «Южные ворота» на землях поселка Зональная Станция, а ГК «Карьероуправление» — жилой район «Северный парк» на землях деревни Кисловка.

По данным источника «Интерфакса», условия распределения и правила пользования землей в Томском районе были одной из ключевых претензий областных властей к прежней администрации района, которую до 2018 года возглавлял Владимир Лукьянов.

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