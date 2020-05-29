Томичам расскажут, реально ли иллюстратору из Сибири в пандемию иметь хороший доход
29 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: vk.com/creativemorningstsk
Сегодня, 29 мая, в 10:00 томичей приглашают на онлайн-встречу встречу CreativeMornings Tomsk, которая пройдет в режиме онлайн на платформе Zoom. Тема мая — NATURE (природа).
Спикером выступит художник-иллюстратор Виталий Ивлев. Лектор раскроет секреты работы на удаленке и расскажет, реально ли иллюстратору из Сибири в пандемию иметь хороший стабильный доход.
Начало встречи в 10:00, участие бесплатное. Присоединиться к мероприятию можно по ссылке.
Ссылка на трансляцию появится в группе встречи ВКонтакте. Чтобы не пропустить уведомление, нажмите на колокольчик в верхнем правом углу страницы.
Благодарим наших глобальных партнеров, которые помогают мировому сообществу CreativeMornings:
- wordpress.com — сервис по созданию уникальных сайтов;
- mailchimp.com — сервис почтовой рассылки;
- basecamp.com — сервис по организации работы на удаленке.
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