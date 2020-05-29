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Томичам расскажут, реально ли иллюстратору из Сибири в пандемию иметь хороший доход

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Сегодня, 29 мая, в 10:00 томичей приглашают на онлайн-встречу встречу CreativeMornings Tomsk, которая пройдет в режиме онлайн на платформе Zoom. Тема мая — NATURE (природа).

Спикером выступит художник-иллюстратор Виталий Ивлев. Лектор раскроет секреты работы на удаленке и расскажет, реально ли иллюстратору из Сибири в пандемию иметь хороший стабильный доход.

Начало встречи в 10:00, участие бесплатное. Присоединиться к мероприятию можно по ссылке.

Ссылка на трансляцию появится в группе встречи ВКонтакте. Чтобы не пропустить уведомление, нажмите на колокольчик в верхнем правом углу страницы.

Благодарим наших глобальных партнеров, которые помогают мировому сообществу CreativeMornings:

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