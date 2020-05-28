Еще три деревянных дома восстановят в Томске по проекту «Аренда за рубль»

Томский Обзор / Фото: 28 мая 2020 // Фото: instagram.com/domwood_tomsk

Три деревянных дома — по ул.Татарская, 2, ул.Савиных, 10 и Батенькова, 11 — будут восстановлены в рамках программы «Аренда за рубль», сообщает пресс-служба мэрии.

«Все эти здания являются объектами ценной историко-архитектурной среды, они находятся в проходных местах и имеют удобное расположение, хорошую транспортную доступность. Инвесторов ожидает непростая длительная работа по изготовлению проекта и последующей реставрации, но для них это возможность сделать вклад в сохранение исторического облика Томска, и в этом процессе мы окажем им всевозможную поддержку. После заключения договоров аренды на эти объекты в числе участников проекта „Аренда за рубль“ будет уже 30 исторических зданий нашего города», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Двухэтажный деревянный дом общей площадью 232,1 кв.м является объектом культурного наследия регионального значения. Он был введен в эксплуатацию в 1917 году и ранее принадлежал единственному владельцу. Здание имеет выгодное расположение, находится в 200 метрах от реки Томь и в 250 метрах от центрального проспекта, на пересечении с улицей Алексея Беленца. Дом является нежилым и сейчас отключен от центральных инженерных сетей. Согласно условиям договора аренды, здание должно быть восстановлено с максимальным сохранением всех исторических элементов и планировки, поскольку по сравнению с фоновой застройкой к памятникам регионального значения применяются более строгие требования. В качестве арендатора деревянного дома на улице Татарская, 2 выступил житель Томска.

Деревянный дом в переулке Батенькова, 11, который ранее назывался Благовещенский, был введен в эксплуатацию в 1917 году. Двухэтажное здание площадью 222,2 кв.м. находится недалеко от площади Батенькова. Договор планируется заключить с юридическим лицом. Здание постройки начала 20 века является объектом фоновой застройки, находится в аварийном состоянии и пока не эксплуатируется.

Неэксплуатируемое здание по ул. Савиных, 10 было построено в 1898 году и относится к объектам фоновой застройки. Сейчас на улице Савиных расположены современные и старинные здания, ранее она называлась Евгеньевская, с 1929 года — Госпитальная, в 1963 году была переименована в честь известного томского профессора, создателя хирургической клиники Андрея Григорьевича Савиных. Двухэтажный деревянный дом общей площадью 274 кв. м. будет восстанавливать уже известный томичам предприниматель Алексей Будников, который около двух лет назад взял в аренду соседний трехэтажный памятник регионального значения по ул. Савиных, 10а. В минувшем году инвестор завершил подготовку проекта и противоаварийные работы в этом доме.

Согласно условиям договора, всем арендаторам предстоит подготовить проекты по восстановлению фасадов зданий, в которых необходимо предусмотреть архитектурные решения со всеми утраченными декоративными элементами в историческом виде, которые выполняются на основании обмеров и сохранившихся фотографий первоначального облика здания. В случае отсутствия информации восстановление зданий ведется в общей стилистике строения с учётом типичных решений исторической деревянной застройки конца XIX-начала XX века.

Программа «Аренда за рубль», инициированная мэром Томска Иваном Кляйном, успешно работает в Томске с сентября 2016 года. По условиям, инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить льготу по арендной плате, которая после завершения восстановления снижается до 1 рубля в год за аренду объекта и 0,1% от стоимости аренды земельного участка. Восстановленные здания можно сдавать в субаренду или пользоваться для коммерческих целей на протяжении 49 лет. В проекте уже участвуют более 20-ти инвесторов. Опытом восстановления деревянных домов с участием местного бизнеса сегодня интересуются в других регионах России.

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