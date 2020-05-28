В торговом центре Томска произошел крупный пожар

28 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшим утром, 28 мая, в Томске произошел пожар в здании ТЦ «Город» на ул.Герцена, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 6.52. К приезду пожарных из-под крыши здания шел густой черный дым. Горели текстильная продукция, мебель, отделка стен. Так как пожар произошел в нерабочее время, в здании находился только охранник.

«В сильно задымленном токсичными продуктами горения помещении спасателям пришлось работать в специальном снаряжении», — говорится в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать к 8.36. Его площадь составил 200 кв.метров.

Благодаря оперативному реагированию и своевременному наращиванию сил пожар был ликвидирован в 08:36 на площади 200 квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано 20 единиц техники и более 60 человек.

Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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