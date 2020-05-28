ТГУ проведет онлайн-презентацию, посвященную Бродскому

Завтра, 29 мая, Томский госуниверситет отметит свой 142-й день рождения в онлайн-формате. Частью программы в связи с юбилеем нобелевского лауреата Иосифа Бродского станет онлайн-презентация «Из не забывших меня…». Бродский в Томском университете».

Как уточняют в пресс-службе вуза, в течение часа, с 16:10 до 17:10, на виртуальной площадке о старых и новых проектах, посвященных Иосифу Бродскому и подготовленных в Томске, будут беседовать поэт, переводчик Андрей Олеар и профессор, заведующий кафедрой ФилФ ТГУ Вячеслав Суханов.

В программе также примут участие Евгений Казаков – заслуженный артист РФ, исполнитель главной роли в фильме «История ХХ века», издатель «Поклониться тени» и «Дядя Джо. Роман с Бродским»; выпускник ТГУ, а ныне известный московский писатель и издатель Вадим Месяц и Анастасия Кузнецова, дочь Иосифа Бродского.

Подключиться к трансляции смогут все желающие.

За последние 16 лет филологи Томского университета подготовили цикл научных и творческих проектов, посвященных пятому в истории русской литературы нобелевскому лауреату – Иосифу Бродскому. 80-летие поэта отмечено их новыми трудами.

Так, в издательстве «Русский Гулливер» (Центр современной книги, Москва) вышел первый сборник дочерей Иосифа Бродского Анны-Марии Бродской и Анастасии Кузнецовой «Поклониться тени». Редактором, составителем и переводчиком издания стал преподаватель отделения литературного творчества на кафедре русской литературы ХХ века, поэт Андрей Олеар. По его же сценарию для канала «Россия-Культура» был сделан фильм-спектакль по английской поэме Бродского «История ХХ века». Тизер этого кино-спектакля будет показан во время онлайн-презентации – с отзывами прозаика, поэта и сценариста Юза Алешковского.

Кроме того, интернет-пользователи смогут увидеть фрагменты фильма известного томского режиссера Юлии Ратомской и Андрея Олеара «Упражнение на сложность» и онлайн-интервью с издателем новой книги «Поклониться тени» Вадимом Месяцем и одним из ее авторов Анастасией Кузнецовой. Она же исполнит песню в честь дня рождения ТГУ.

– Интервью с Анастасией мы записали заранее, оно получилось очень хорошим – милое, умное, теплое, с личным ее отношением к ТГУ – она и сама человек совершенно «университетский», – рассказывает Андрей Олеар. – Несколько лет назад она была здесь по нашему приглашению, вместе с ней в актовом зале главного корпуса мы представляли книгу «Из не забывших меня», сделанную к 75-летию Иосифа Бродского. В этой книге собраны 200 имен мировой культуры – поэты, писатели, ученые, артисты. Все посвятили Бродскому стихи, фрагменты лирической и мемуарной прозы. К 80-летию со дня его рождения мы подготовили еще одну книгу, близкую по духу к «не забывшим его». На сей раз теми, кто вспоминает Бродского так, как и надо вспоминать великого поэта, – стихами (своими и его), стали две его дочери.

Анастасия Кузнецова – литературный переводчик и лидер музыкальной группы. Поэтому в книге размещены несколько QR-кодов, по которым можно послушать ее песни. Другая дочь Бродского Анна-Мария – дипломированный художник и дизайнер. Её рисунком с говорящим названием «Огненный кот» оформлена обложка «Поклониться тени».

– Кот – это метафора свободы. Это любимое «тотемное» животное Иосифа Александровича. Поэзия ведь самый свободный «зверь», который живёт только там, где ему нравится. И бродит «сам по себе», как та киплинговская кошка, – поясняет Андрей Олеар.

Непосредственное участие в подготовке книги также приняла российско-британский литературовед, профессор Килского университета, специалист по творчеству Иосифа Бродского Валентина Полухина, она написала предисловие к новому изданию.

Приобрести книгу можно будет позже, на офлайн-презентации, которая пройдет в ТГУ после снятия режима самоизоляции. Возможно, туда приедут и обе дочери Бродского. Пока что новая книга продается в электронном виде.

В программу празднования дня рождения ТГУ войдут также видеоролик «От мая до мая» (про год из жизни университета), торжественное онлайн-заседание Ученого совета, поздравления от студентов, Science Talk (научно-популярные лекции молодых ученых), видеоролики об университете и «Ночи музеев ТГУ-2020». Начало трансляции – 29 мая в 14:20.

Тэги/темы: