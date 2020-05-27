В Томске проверяют водителей и пассажиров такси на наличие масок

Томский Обзор / Фото: 27 мая 2020 // Фото: pixabay.com

В Томске проводятся рейды в рамках которых горожан проверяют на соблюдение обязательного масочного режима. Ежедневные проверки проходят в общественном транспорте, такси и торговых центрах, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Ношение масок в общественных местах, транспорте и такси введено для предотвращения распространения инфекции, - подчеркнул заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. - В случае если у водителя такси отсутствует маска, просим сообщать об этом агрегаторам и диспетчерам для принятия мер и отказываться от услуг таких перевозчиков. При заказе обязательно спрашивайте, есть ли у таксиста маска. Побеспокойтесь о своем здоровье!».

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