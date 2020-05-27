Пьяный житель Томской области получил травму головы на железной дороге в Кемерове

27 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

Транспортные полицейские обнаружили жителя Томской области, лежащего между железнодорожными путями, сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.

34-летний мужчина шел из частного сектора на пр.Кузнецкий. Чтобы сократить путь он решил пересечь железную дорогу под автомобильным мостом. При переходе через железнодорожное полотно он запнулся, упал и ударился головой о рельсы.

Полицейские обнаружили пострадавшего и передали медикам. У мужчины диагностировали ушибленную рану мягких тканей головы и алкогольное опьянение.

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