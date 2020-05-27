«Черные лесорубы» обесточили промплощадку в Томске

27 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ООО "Горсети"

Спиленное «черными лесорубами» дерево упало на линию электропередачи и обесточило промышленную площадку на северной окраине Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ООО «Горсети».

«В ночь на вторник в диспетчерскую посыпались звонки о том, что исчезло электроснабжение в районе промзоны у улицы Мостовая. Прибывшая бригада обнаружила, что упавшая ель порвала сети, уронила опору, разбила изоляторы. На месте были следы незаконной лесозаготовки, валили вековые ели и сосны», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, в результате падения дерева без света осталась промплощадка, на которой располагаются, в том числе подразделения ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «Центрсибнефтепровод», Областного ДРСУ, «Комбинат полимерных технологий».

В «Горсетях» отметили, что на место повреждения сетей вызвали полицию. Устранить повреждения планируется до конца вторника.

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