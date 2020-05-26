Отделение томской больницы закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Пульмонологическое отделение больницы № 3 Томска закрыто на 14-дневный карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Заболевание выявлено у нескольких пациентов пульмонологического отделения после их перевода из респираторного госпиталя медико-санитарной части № 2, — сообщил главный врач третьей горбольницы Андрей Кошель. — При поступлении у них были отрицательные анализы на коронавирус, инфекция подтверждена через несколько дней после повторно взятых ПЦР-тестов».

В отделении установлено 20 случаев заболевания коронавирусом — у 11 пациентов и девяти медицинских работников. Все пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 переведены в респираторный госпиталь МСЧ № 2.

Из числа заразившихся медработников четверо госпитализированы: трое в медико-санитарную часть № 2, один — в инфекционное отделение третьей горбольницы. У остальных заболевание протекает бессимптомно, они находятся под медицинским наблюдением дома.

Все сотрудники пульмонологического отделения и пациенты, у которых СОVID-19 не подтвержден, находятся на 14-дневном карантине, у них регулярно берутся смывы на коронавирус.

Сразу после получения данных о заражении оперативно проведен забор биоматериала у всех контактных с больными. Информация передана в управление Роспотребнадзора по Томской области, специалисты которого в полном объеме провели эпидемиологическое расследование.

В помещениях пульмонологического отделения проведена заключительная дезинфекция.

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