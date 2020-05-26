Град и шквалистый ветер обрушились на Томск

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

Сегодня, 26 мая, в Томске прошли град и шквалистый ветер, который повалил деревья и нарушил подачу электроснабжения, а также работу светофоров.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, диспетчеры «Оперативно-дежурной службы» приняли 17 сообщений о повреждении деревьев, 11 — о падении веток, 2 — об обрывах проводов, по 4 звонка — об отключениях электроснабжения и неработающих светофорах.

Сейчас коммунальные службы устраняют последствия шквалистого ветра. Бригады «ТомскСАХ» сейчас распиливают и убирают поваленные деревья с проезжей части по улицах Профсоюзной, Р. Люксембург, Шевченко, на пересечении улиц Карташова и Герцена и др. На территории всех районов собирают упавшие ветки, обеспечивая проезд по основным магистралям и стабильную работу транспорта.

Аварийные бригады компании «Горсети» выехали для восстановления электроснабжения на участки ул. Л.Толстого, 79-й Гв. Дивизии, Транспортной. Специалисты СМЭУ возобновили работу светофора на пересечении пр. Комсомольского и ул. Сибирской. Сотрудники управляющих компаний наводят порядок на придомовых территориях.

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