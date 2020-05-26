В Томской области впервые количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 26 мая, в Томской области зафиксировано 28 новых случаев заболевания COVID-19. За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 35 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Среди заболевших в последние сутки у 15 человек инфекция протекает бессимптомно, они остаются под медицинским наблюдением дома. Пять человек с симптомами ОРВИ госпитализированы в инфекционное отделение больницы № 3, восемь с пневмонией – в респираторные госпитали медико-санитарной части № 2 и СибГМУ.



Эпидемиологи установили источники заболеваний 19 человек – это контакты с тем, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее. У восьми человек источники не установлены, эпидемиологическое расследование продолжается, не исключены причины заражения в общественных местах (магазинах, транспорте и других).



В стационарах проходят лечение 209 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке 20 человек: восемь на инвазивной вентиляции легких, трое на неинвазивной, девять пациентов на масочной подаче кислорода.



В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 125 человек.



Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70%, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.



В Томской области зарегистрировано 564 случая заболевания коронавирусом: 351 на лечении (209 в стационарах, 142 на самоизоляции), 203 выздоровели, 10 умерли.

Заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения в Сибирском федеральном округе по данным на 25 мая: Республика Тыва – 215,6, Республика Хакасия – 152,2, Красноярский край -119, Новосибирская область -79,1, Алтайский край – 60,7, Омская область – 54,2, Иркутская область - 49,9, Томская область – 49,7, Республика Алтай – 46,3, Кемеровская область – 15,7.

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