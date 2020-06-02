В детских садах Томска открыто более 70 вакансий

2 июня 2020 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

По информации Департамента труда и занятости населения в детские дошкольные учреждения города Томска и пригородных поселков требуются специалисты более чем на 75 ставок. Среди них как педагогические работники, так и технические специалисты, а также обслуживающий персонал.

— Средняя зарплата воспитателя — 24 тысячи, но в каждом образовательном учреждении есть стимулирующие выплаты, и если человек занимает активную жизненную позицию, принимает участие в жизни детского сада, ему добавляются стимулирующие баллы. Критерии таких выплат обсуждаются и устанавливаются на общем собрании коллектива и на них имеют право все сотрудники детского сада, независимо от их должности, — сказала председатель комитета по дошкольному образованию Департамента образования администрации Города Томска Валентина Марткович. — Кроме того, работники дошкольных образовательных учреждений имеют право на внеочередное устройство своего ребенка в группу детского сада с оплатой 50%, путевки в загородные лагеря, выплаты молодым специалистам.

Для устройства на работу в детское дошкольное учреждение необязательно иметь профильное педагогическое образование. На ряд вакансий, таких как младший воспитатель, принимают людей с любым образованием, при этом есть возможность переобучиться по более квалифицированной специальности. Кроме того, Департамент труда и занятости населения предлагает программы переподготовки и повышения квалификации для безработных граждан.

Как отметили в Департаменте труда и занятости населения Томской области, совместно с Томским государственным педагогическим университетом уже 4 года реализуется проект «Школьный учитель» по переподготовке граждан на педагогические специальности. В последние годы организована подготовка и переподготовка специалистов в области дошкольного образования. Каждый год при поддержке центров занятости от 30 до 50 безработных проходят обучение, после чего трудоустраиваются в образовательные учреждениях города и области. В 2019 году после обучения на новое место работы вышло 30 человек.

Познакомиться со списком вакансий в томских учреждениях дошкольного образования можно здесь. Информацию о переобучении и профессиональной подготовке с гарантированным трудоустройством в образовательные организации можно узнать на сайте Департамента труда и занятости населения Томской области и в центрах занятости населения по месту жительства.

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