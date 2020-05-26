Томские депутаты утвердили меры поддержки предпринимателей

26 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Сегодня, 26 мая, депутаты думы города Томска одобрили проекты изменений местного законодательства по антикризисной поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. Комплекс мер разработан по поручению мэра города Ивана Кляйна и коснется 4 332 представителей малого и среднего бизнеса.

Одним из вариантов поддержки малого и среднего бизнеса в городе станет снижение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 при расчете ЕНВД по наиболее пострадавшим отраслям. Мера позволит вдвое снизить налоговую нагрузку для 3689 субъектов малого и среднего бизнеса Томска.

Также депутаты поддержали проект решения, предусматривающий предоставление отсрочки арендной платы по отдельным категориям арендаторов муниципального имущества и земельных участков. Изменения будут внесены в 469 договора аренды.

Кроме того, предусматривается муниципальная поддержка рекламораспространителей, для которых меры поддержки на федеральном уровне не предусмотрены. Им будет предоставлена отсрочка платежей в городской бюджет по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Корректировки планируется внести в 174 договора.

Общая сумма поддержки по указанным мерам составит порядка 102 млн. руб. и уменьшит финансовое бремя для 4 332 субъектов МСП (13,4% от их общего числа — 32 394).

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от новой коронавирусной инфекции, был утвержден Правительством РФ. Ознакомиться с ним можно по ссылке .

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