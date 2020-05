Томское граффити попало в список Google Art&Culture

26 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: организаторы фестиваля «Стенограффия»

Томское граффити «Свет науки» вошло в подборку ярких и самобытных стрит-арт объектов России по версии Google Art & Culture, собранную специально к Международному дню музеев.

Платформа Google Arts & Culture предоставляет доступ к изображениям произведений искусства с высоким разрешением. Проект начал работу в 2011 году и на данный момент сотрудничает с более чем 1200 музеями, галереями и другими организациями в 70 странах мира.

Граффити появилось в Томске на ул. Никитина, 8а в 2018 году в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Рисунок, специально разработанный авторской командой STENOGRAFFIA с учетом особенностей локации, обыгрывает важную метафору — «свет науки», который на рисунке символизирует небесный светлый персонаж.

«В Томске создатели граффити „Свет науки“ вдохновились силой научного знания. Работа стала не только украшением заброшенного здания, но и красочной иллюстрацией к урокам физики в соседней школе. Главный персонаж граффити, космический супергерой, пробивается через тьму неведения и совершает научные открытия во имя добра», — говорится в описании работы.

В подборку также попали VR-граффити на Goolge Картах:

Работа Grown together в спальном районе Москвы, символизирующая тех, кто уже вырос и стремится найти свой путь, уезжая из родных мест.

Граффити Grammar of shapes (Москва), созданное итальянским художников в 2014 году, передает трехмерность изображения с помощью линий и монохроматических цветовых схем.

Также в подборку попала работа «Сгущенка», появившаяся в Екатеринбурге в рамках первого фестиваля стрит-арта «Стенограффия».

В список попала еще одна работа из Екатеринбурга — All your walls are belong to us, созданная Покрасом Лампасом в 2013 году. Автор использовал тысячи упоминаний граффити-художников, в которых зашифровал эту самую надпись. Её видно только при свете люминесцентной лампы. Вскоре работа попала на заставку проекта Street Art от Google как одно из пяти тысяч лучших произведений уличного искусства.

Еще одна работа из списка — «Наутилиус». Это самое большое граффити в Омске, его площадь составляет 600 кв. метров. Работа напоминает о культовом романе Жюля Верна и зовет к приключениям.

В число лучших работ включен оренбургский «Мост Эйнштейна-Розена», созданный в рамках «Стенограффии». Работа иллюстрирует концепцию портала между измерениями и напоминает о Юрие Гагарине.

Также в список Art & Culture вошел «Задумчивый жираф» из Ноябрьска. Рисунок художницы из Санкт-Петербурга Анны Катковой об океане жизни с его светлыми и темными течениями, о мечтах, стремлениях и трудном выборе правильного пути.

Одним из лучших признан мурал «Родная земля» северного города Муравленко. Наполненная солнцем и теплом работа, выполненная в технике пуантилизма и состоит из 52 точек 60 различных цветов, изображает природу севера.

