Еще один заболевший коронавирусом умер в Томской области

Томский Обзор / Фото: 25 мая 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области скончался десятый заболевший новым коронавирусом. Еще двое выздоровели, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У шести из 29 вновь заболевших инфекция протекает бессимптомно, они остаются под медицинским наблюдением дома. 23 человека (у четверых пневмония, у 19 ОРВИ) госпитализированы в респираторные госпитали Сибирского государственного медицинского университета и медико-санитарной части № 2, а также в инфекционное отделение больницы № 3 Томска.

Заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев уточнил, что сегодня лечение в стационарах проходят 191 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 20 человек: восемь на инвазивной вентиляции легких, трое на неинвазивной, девять пациентов – на масочной подаче кислорода.

«В анамнезе умершего пациента была сосудистая патология и онкология. Смерть наступила от осложнения одного из этих заболеваний, усугубившегося коронавирусной инфекцией и развитием двусторонней полисегментарной интерестициальной пневмонии», - сообщил Иван Деев.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 134 человека.

За сутки взято на исследование 2 282 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 50 214 исследований.

Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70%, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.

Всего за время пандемии в Томской области зарегистрировано 536 случаев заболевания коронавирусом: 358 на лечении (191 в стационарах, 167 на самоизоляции), 168 выздоровели, 10 умерли.

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