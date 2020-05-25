Рейс «Плавучей поликлиники» в Томской области переносится

25 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

В Томской области юбилейный, 20-й рейс «Плавучей поликлиники» переносится до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Из-за пандемии коронавируса мы вынуждены перенести экспедицию, — пояснил заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев. — Как только обстановка стабилизируется, медики снова отправятся к жителям северных поселков области, которые их ждут каждый год, чтобы провести осмотры и обследования у высококвалифицированных специалистов».

В 2019 году медики посетили 33 отдаленных населенных пункта региона и приняли 5 348 пациентов Парабельского, Молчановского, Каргасокского и Александровского районов.

Социальный проект «Плавучая поликлиника» губернатор Сергей Жвачкин возродил, будучи президентом компании «Востокгазпром». Ее первый рейс состоялся в мае 1999 года. С тех пор проект реализуется при поддержке администрации Томской области, медицинского объединения «Здоровье» при финансовой поддержке ОАО «Востокгазпром».

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