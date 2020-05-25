Томичи начали получать ипотеку под 6%

25 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На прошлой неделе, 22 мая, ПСБ выдал первый кредит на приобретение жилья в новом доме по адресу: г. Томск, переулок Шпальный, д. 3, в рамках «Госпрограммы 2020».

Как сообщает служба информации банка, новая государственная программа поддержки граждан и строительной отрасли стартовала в апреле в период пандемии COVID-19. ПСБ в дополнение к государственным субсидиям снизил ставку еще на полпроцента — до 6% годовых в рублях.

«ПСБ одним из первых начал выдавать кредиты на приобретение жилья в новостройке по программе. По нашей программе нет ограничения по месту приобретения недвижимости, по составу семьи и количеству детей, а также заемщику не обязательно относиться к льготной категории граждан. В 2020 году объем ипотечного портфеля ПСБ в Томске вырос на 38% — мы надеемся, что данная программа будет способствовать его дальнейшему росту», — прокомментировал первую сделку региональный директор ПСБ в Томске Андрей Сальников.

Размер первоначального взноса составляет от 20%, срок кредитования — до 20 лет. Максимальная сумма займа в Томске и Томской области не должна превышать 3 млн рублей. Оформить заявку на кредит по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года.

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