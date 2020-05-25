Школы Томской области сами решат, как выдавать аттестаты выпускникам

25 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Выпускники школ Томской области получат аттестаты до 15 июня. Каждая школа самостоятельно решит, как будет выдавать документы о среднем общем и основном общем образовании, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Школы сами решат, в каком формате будет проходить выдача аттестатов. Обязательное условие — соблюдение санитарно-эпидемиологических требований», - сообщила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

В регионе в этом году заканчивают школу 5 788 одиннадцатиклассников и 10 808 учеников девятых классов. Всем выпускникам аттестаты будут выданы без экзаменов, по текущим оценкам. Основные государственные экзамены (ОГЭ) отменены для всех учащихся девятых классов, единые государственные экзамены (ЕГЭ) сдают только одиннадцатиклассники, планирующие поступать в вуз.

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