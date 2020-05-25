В Томске начали ремонтировать тротуары в Ленинском районе

В Ленинском районе Томска дорожные бригады подрядной организации приступили к ремонту тротуаров. Работы ведутся на ул.Пролетарской на участке от пр.Ленина до ул.Водяной, сообщает пресс-служба мэрии.

Выделенная зона движения пешеходов будет выполнена из современной тротуарной плитки, ограничена бордюрами и поребриками, оборудована спусками для движения маломобильных групп населения. В настоящее время выполняются работы по монтажу старого асфальтового покрытия и выравнивания дорожного слоя «под плитку», установлено 300 м.п. бордюра и 300 м.п. поребрика.

"Современная пешеходная зона находится в оживленном месте и будет востребована томичами из расположенных вблизи многоквартирных жилых домов, магазинов и объектов социальной сферы", - говорится в сообщении.

За благоустроительный сезон в Томске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» отремонтируют 40 тыс кв.м. тротуаров. Помимо ул.Пролетарской, ведутся работы по ул.Елизаровых, Артема.

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