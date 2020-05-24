За сутки в Томской области зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19, один человек умер

Томский Обзор / Фото: 24 мая 2020 // Фото: pixabay.com

В воскресенье, 24 мая, в Томской области зарегистрировано 28 новых случаев заболевания COVID-19. 20 человек выздоровели, один заболевший скончался, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Из вновь заболевших 15 госпитализированы: четверо с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3, 11 – с пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска и резервный госпиталь в клиники СибГМУ. 13 человек симптомов не имеют и находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

Заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев уточнил, что сегодня лечение в стационарах проходят 167 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 20 человек: восемь на инвазивной вентиляции легких, трое – на неинвазивной, девять пациентов – на масочной подаче кислорода.

Также Иван Деев прокомментировал смерть от коронавирусной инфекции. В респираторном госпитале скончался пациент из группы риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям: течение болезни осложняли рак органов пищеварительной системы с множественным метастазированием в другие органы и полисегментная внебольничная пневмония.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 176 человек. За сутки взято на исследование 2302 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 47 932 исследования.

Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.

В Томской области зарегистрировано 507 случаев заболевания коронавирусом: 332 на лечении (167 в стационарах, 165 на самоизоляции), 166 выздоровели, девять умерли.

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