Во время самоизоляции томичи стали чаще покупать одежду и видеоигры

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Во время действия режима самоизоляции в Томской области почти в пять раз выросло количество онлайн-покупок одежды. К такому выводу пришли аналитики МТС Банка на основе исследований собственных данных.

Анализ показал, что количество онлайн-покупок с банковских карт в магазинах одежды в апреле выросло в 4,8 раза по сравнению со среднемесячными показателями января-марта 2020 года. Такой стремительный рост объясняется закрытием офлайн магазинов и торговых центров, а смена сезона все равно побуждает людей к обновлению гардероба несмотря на пребывание дома. Также в апреле фастфуд в онлайн-заказах оказался популярнее ресторанной еды. Кроме того, в режиме самоизоляции томичи стали тратить чуть больше на покупку видеоигр - траты на эту категорию расходов в апреле выросли на 0,5%.

Три лидирующие позиции в общем количестве онлайн-платежей с карт в апреле 2020 года остались прежними, как и тремя месяцами ранее: на долю телекоммуникационных услуг пришлось – 30,9%, услуг такси – 21,5% цифровых игр – 7,6%.

В целом, количество покупок в апреле относительно первых трех месяцев года сократилось на 2% в онлайне и на 10% в офлайне.

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