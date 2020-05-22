Ученики «Роснефть-классов» выбрали лучших учителей

22 мая 2020 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Не секрет, что в абсолютном большинстве случаев любовь к предмету, да и к учению вообще, складывается в нас именно благодаря замечательным педагогам. Только они, терпеливые, но настойчивые, щедро раздаривающие своё душевное тепло, знания, опыт и мудрость, способны разглядеть в детских умах и сердцах самое главное, посеять и заботливо взрастить то, что затем во взрослой жизни будет буйно расцветать и приносить плоды.

Именно такие педагоги ежегодно становятся победителями конкурса «Лучший учитель „Роснефть-класса“». Это своего рода маленькая премия «Оскар», в которой «киноакадемиками» выступают сами ребята, ведь кому, как не им, знать, кто достоин звания лучшего.

Напомним, что по традиции конкурс проходит в два этапа. В первом ученики «Роснефть-классов» отдают свои голоса за любимых наставников. Правда, в нынешнем году по понятным причинам сделать это им пришлось дистанционно. Во втором этапе в зачёт идут и другие, более «взрослые», критерии и показатели: успеваемость учеников, активность и результативность их участия в различных конкурсах и олимпиадах, а также профессиональные достижения, методические наработки самих педагогов.

По итогам завершившегося учебного года одержала безоговорочную победу и стала обладателем школьного «Оскара» Вера Валерьевна Кошелева — классный руководитель 10 «Роснефть-класса», преподаватель алгебры и геометрии школы №5. Серебряная награда вручена математику четвёртой школы Ольге Владимировне Комаровой. На третьем месте — Светлана Петровна Широкова, классный руководитель нынешних выпускников и учитель английского языка школы №4.

Тэги/темы: