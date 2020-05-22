В Томской области вырос спрос на спутниковые тарелки

22 мая 2020 / Пресс-служба МТС / Фото: Пресс-служба МТС

С начала апреля 2020 года жители Томской области приобрели на 60% больше спутниковых «тарелок» СТВ МТС по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным оператора, спутниковое ТВ активно подключали в удаленных и сельских поселениях области, где ему нет альтернативы, а также в пригородах, где оборудование приобретают как второй или третий экраны для дачи, загородного дома и городских квартир, даже если есть альтернатива в виде кабельного ТВ. Больше всего "тарелок" появилось на крышах Тахтамышево и Моряковского затона, в частном секторе пригорода Томска. В топ-3 «главных по тарелочкам» вошли Томский, Александровский и Колпашевский районы области.

Популярность спутникового ТВ растет прежде всего благодаря конкурентной стоимости оборудования, тарифов и качественному канальному наполнению. МТС предлагает своим абонентам подключить одновременно спутниковое телевидение и мобильный интернет-роутер с суммарной скидкой около 40%. В Томской области на долю таких подключений приходится 40% от всех подключений, остальные 60% подключают только услугу спутникового ТВ.

«Дачный сезон в Томске в этом году начался рано – этому способствовала и небывало теплая погода в апреле, и вынужденная самоизоляция. Отправляясь за город, многие стремятся создать там привычные и комфортные для себя условия: подключить интернет для работы или учебы, а также телевидение для развлечения. И мы рады, что МТС помогает обеспечить эти потребности и при этом сэкономить», – отметила директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.

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