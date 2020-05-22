Томичей приглашают присоединиться на «Аэлитный Quiz-Art»

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2020 // Фото: vk.com/aelita.tomsk

В воскресенье, 24 мая, томский зрелищный центр «Аэлита» организует онлайн-квиз «Аэлитный Quiz-Art», сообщают организаторы.

Игра будет проходить на платформе Zoom. На экранах участников будут высвечиваться задания, которые будет комментировать ведущий. Он же будет коммуницировать с участниками. Команды обсуждают вопросы с помощью других мессенджеров, затем капитан передает решение в общий чат конференции. На каждый вопрос даётся от 1 до 2 минут в зависимости от тура.

«Администратор ведет подсчет, таким образом никто не подглядывает и мы честно определяем победителей! Но тут больше не про соревнования, а про интерес. Игры проходят легко, с юмором и они больше направлены на командную работу и веселое времяпрепровождение» — сообщают организаторы.

К участию приглашаются команды по 3-5 человек. Заявки принимаются до 24 мая. Игра начнется в 19.00. Капитан команды-участника заранее получит ссылку на конференцию. Подключение начнется в 18.45.

Подробности о мероприятии и отправить заявку можно здесь.

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