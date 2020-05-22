Томский инвестор «Дома за рубль» на Савиных, 10а намерен восстановить соседний дом

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2020 // Фото: instagram.com/domwood_tomsk

Алексей Будников, восстанавливающий деревянный дом на ул.Савиных, 10а, собирается взять в долгосрочную аренду и восстановить соседнее здание.

«Наш руководитель — Будников Алексей много думал, ещё больше советовался с экспертами, взвешивал за и против, присматривался со всевозможных сторон и наконец решил, что раз Савиных, 10а — часть усадьбы из двух домов, то и второй дом тоже нужно брать, — сообщается в Instagram деревянного дома. — Да, да, тот печальный старичок рядом с нашим домом, который горел, растаскивался по досточкам и был убежищем бездомным, тот, из которого местами растут деревья, а фасад затянут сеткой. Вы всё верно поняли, именно его наша команда тоже решилась спасать».

В сообщении отмечается, что впереди у команды много консультаций со специалистам и пока у потенциальных арендаторов нет никаких четких планов.

Напомним, Алексей Будников стал участником программы «Дом за рубль» в 2018 году. В октябре прошлого года завершилась подготовка проекта восстановления здания. Сейчас в доме ведутся работы с полами, шлифовка фасада, реставрация колод, изготовление новых подоконников.

Дом по ул.Савиных, 10а был построен в конце XIX века и был связан с именем российского исследователя Арктики Николая Николаевича Урванцева, который учился в Томском технологическом институте Томска и входил в команду профессора Обручева — автора известного литературного произведения «Земля Санникова».

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