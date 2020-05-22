Томский бизнес получили более 190 млн рублей безвозмездных субсидий

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Томские предприниматели получили почти 193 млн рублей безвозмездных субсидий на поддержку бизнеса. С начала мая в налоговые органы Томской области поступило 4 913 заявлений на субсидию из федерального бюджета на поддержку бизнеса.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на 21 мая обращения 68 % заявителей прошли проверку на соответствие условиям, обозначенным в постановлении. Общий объем рассчитанных им субсидий составляет 231 млн рублей, из которых 192,9 миллиона — уже выплачены.

В специальном разделе портала Федеральной налоговой службы можно узнать, может ли компания или предприниматель претендовать на такие выплаты. Для этого достаточно ввести ИНН. Здесь же можно заполнить заявление на предоставление господдержки и отследить ход его рассмотрения.

Таким способом подачи заявления уже воспользовались 47 % заявителей. Это минимизирует риск ошибок при заполнении и значительно ускоряет выплату субсидии.

Заявление можно подать и в бумажном видео через боксы для корреспонденции, установленные во входной зоне всех налоговых инспекций и офисов региона.

Субсидии выплачиваются получателям за два месяца. Следовательно, заявления на господдержку за апрель следует представить не позднее 31 мая, за май — в течение июня.

Если имеющаяся на 1 марта 2020 года недоимка по налогам и страховым взносам в размере более 3 тыс. рублей будет погашена, допускается повторная подача заявления в установленные сроки.

В заявлении обязательно указываются реквизиты расчетного счета предприятия. Индивидуальные предприниматели могут указать свой личный текущий счет.

«Сформированный правительством пакет мер по поддержке бизнеса в Томской области работает в полную силу: предпринимателями востребованы и кредиты по нулевой ставке, и безвозмездные субсидии. Они помогают сохранить и занятость, и сами предприятия», — прокомментировал заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов и призвал томское бизнес-сообщество активнее пользоваться всеми предлагаемыми формами видами поддержки.

Получить консультацию по всем мерам поддержки предпринимателей можно на горячей линии Фонда развития бизнеса по тел. (3822) 901-000.

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