К середине лета на набережной Ушайки в Томске появятся три светодиодных экрана

21 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

На новой набережной Ушайки начали монтаж трех светодиодных экранов со звуком. Планируется, что первый концерт на открытой концертной площадке артисты Томской государственной филармонии дадут уже в июле, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сегодня место концертной эстрады и амфитеатра закрыто строительным ограждением. Подготовительные работы для монтажа оборудования начаты подрядчиком ООО «Компэлс Интеграция».



Напомним, эта часть губернаторского проекта «Томские набережные» была открыта 6 сентября 2019 года к 75-летию Томской области. В декабре площадку передали на баланс Томской областной государственной филармонии.



Предполагалось, что в летний период здесь будут проводиться массовые мероприятия. Пандемия внесла коррективы в работу нового общественного пространства: пока в регионе действует запрет на проведение культурно-массовых мероприятий.

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