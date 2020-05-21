В Томской области зафиксировано 20 новых случаев заболевания коронавирусом

21 мая 2020 / Томский Обзор

В четверг, 21 мая, в Томской области выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные смывы подтвердили выздоровление семи человек, сообщает пресс-служа обладминистрации.

С признаками ОРВИ и пневмонии 11 человек госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 и в инфекционное отделение больницы № 3 Томска. У остальных симптомов заболевания нет, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.



Причиной заболевания стали контакты с теми, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее.



На сегодня лечение в стационарах проходят 142 пациента с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся восемь человек: один на масочной подаче кислорода, семь человек подключены к аппаратам ИВЛ (шесть на инвазивной вентиляции легких, один — на неинвазивной). Еще один пациент подключен к ИВЛ в респираторном госпитале Сибирского государственного медицинского университета.



В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 243 человека.



За сутки взято на исследование 2 174 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 41 479 исследований.

В Томской области зарегистрировано 429 случаев заболевания коронавирусом: 292 на лечении, 133 выздоровели, четверо умерли.

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