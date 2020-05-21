В Томске до 21 июня ограничено движение по ул.Елизаровых

21 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Движение транспорта по ул.Елизаровых в Томске ограничено до 24.00 21 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение с перекрытием одной полосы будет действовать на участке от ул.Шевченко до ул.Транспортной. На этом участке бригады ООО «Кузбассдорстрой» выполняют работы по ремонту дороги на всю ширину проезжей части в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В сообщении отмечается, что схема движения общественного транспорта на данном участке сохранится.

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