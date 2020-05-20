За сутки в Томской области выздоровели 4 заболевших коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 20 мая 2020 // Фото: pixabay.com

По данным на среду, 20 мая, в Томской области контрольные ПЦР-тесты 4 заболевших коронавирусом подтвердили их выздоровление, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Шесть человек из 12 вновь заболевших госпитализированы с пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, двое с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3 Томска. У четырех человек симптомов нет, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

По двум случаям источники заражения не установлены, работают эпидемиологи. У десяти заболевших выявлены контакты с теми, кому диагноз COVID-19 поставлен ранее.

На сегодня лечение в стационарах проходят 142 пациента с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся 10 человек: трое на масочной подаче кислорода, семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 228 человек.

За сутки взято на исследование 1415 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 39 305 исследований.

В Томской области зарегистрировано 409 случаев заболевания коронавирусом: 279 на лечении, 126 выздоровели, четверо умерли.

Тэги/темы: