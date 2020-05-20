Мальчик-велосипедист попал под колеса Lada Priora в Томске

Томский Обзор / Фото: 20 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Вчера, 19 мая, в Томске под колеса Lada Priora попал 12-летний мальчик-велосипедист, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.55 на ул.Оренбургской, 19. По предварительным данным, в момент ДТП ребенок, в нарушении Правил дорожного движения, двигался по проезжей части.

В результате происшествия велосипедист с травмами доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.

Тэги/темы: