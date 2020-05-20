Томские следователи проводят проверку по факту смерти вахтовика от инфаркта в обсерваторе

Томский Обзор / Фото: 20 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Следственный комитет РФ по Томской области проводит проверку распространяемой в интернете информации о смерти 43-летнего мужчины от инфаркта в томском обсерваторе, сообщает пресс-служба СУ СКР.

«Как следует из размещенной в сети Интернет информации, 43-летний томич после возвращения с вахты из Якутии в Томск был помещен в обсерватор, где спустя неделю скончался от инфаркта», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи СО по Ленинскому району Томска проверяют изложенные в публикации факты. По результата проверки будет принято процессуальное решение.

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