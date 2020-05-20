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Томские предприниматели, арендующие муниципальное имущество, получат отсрочку

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Администрация Томска подготовила проект решения, предусматривающий предоставление отсрочки арендной платы по отдельным категориям арендаторов муниципального имущества и земельных участков.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, изменения коснутся 469 договоров аренды на общую сумму 28,7 млн рублей. Отсрочка арендных платежей в городской бюджет является еще одной мерой комплексной поддержки предпринимателей Томска.

Напомним, ранее мэр Томска поручил разработать комплекс мер поддержки для томских предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате пандемии новой коронавирусной инфекции. Среди предложенных мер, помимо отсрочки по арендным платежам, администрация Томска предлагает снизить налоговую нагрузку для плательщиков ЕНВД, предоставление отсрочки платежей в городской бюджет по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, субсидии для стартующего бизнеса.

Общая сумма поддержки по указанным мерам составит около 109,32 млн руб. для 4 328 субъектов малого и среднего предпринимательства.

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