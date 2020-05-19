Клещи этой весной покусали в 5 раз больше жителей Томской области, чем годом ранее

Томский Обзор / Фото: 19 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Около 11 тыс. жителей Томской области обратились в медучреждения с укусами клещей с начала весеннего сезона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

«За месяц с начала работы пунктов серопрофилактики в Томске с укусами клещей к медикам обратились 6 тыс. 630 человек, в том числе 1 тыс. 756 детей. Всего в Томской области от клещей пострадали около 11 тыс. человек», — говорится в пресс-релизе.

В 76 случаях специалисты ввели пациентам иммуноглобулин для защиты от клещевого энцефалита, так как насекомое являлось переносчиком заболевания.

В 2020 году для пунктов серопрофилактики Томской области было закуплено 5 тыс. доз иммуноглобулина, поставка еще 1,2 тыс. доз пройдет до конца мая.

По информации управления Роспотребнадзора по Томской области к середине мая 2019 года клещи покусали всего 2 тыс. 190 человек.

В свою очередь профессор кафедры зоологии беспозвоночных Биологического института Томского госуниверситета Владимир Романенко сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что численность клещей в текущем году находится на обычном уровне.

«Клещей в 2020 году больше не стало. Рост количества укушенных связан с тем, что люди не соблюдают правила безопасности при посещении мест, где встречаются клещи», — сказал Романенко.

Он также отметил, что если в регионе сохранится жаркая сухая погода, то популяция клещей сократится.

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