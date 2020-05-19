За сутки в Томской области выявили более 150 нарушений эпидрежима

Томский Обзор / Фото: 19 мая 2020 // Фото: Владимир Дударев

За прошедшие сутки в Томской области патрульные группы задокументировали 165 фактов нарушения действующих в регионе условий режима повышенной готовности.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, большинство из них связаны с отсутствием масок и других средств индивидуальной защиты, обязательных для использования в общественных местах. Шесть административных протоколов оформлены на родителей, чьи дети нарушили условия режима всеобщей самоизоляции (в том числе правила пребывания на улице). Все случаи будут рассмотрены судами.

За сутки контролирующие органы также проверили 263 жителя региона, которым предписан обязательный 14-дневный домашний карантин, и проинспектировали деятельность почти 400 возобновивших работу предприятий.

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