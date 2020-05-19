В оперативном штабе уточнили, от каких параметров зависит ослабление режима самоизоляции в Томской области

19 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Открытие предприятий сферы услуг, а также открытие летних детских оздоровительных лагерей в Томской области зависит от трех ключевых параметров: коэффициента распространения инфекции, ёмкости коечного фонда, готового принять пациентов с инфекцией и охвата жителей исследованиями на РНК в течение 7 дней на 100 тыс. населения. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

«Для того, чтобы двигаться в плане открытия учреждений социальной сферы или услуг нам нужно соблюдение трех обязательных условий. Первое — коэффициент распространения инфекции не должен превышать единицу, то есть тех, кого мы выявляем завтра должно быть не больше тех, кого мы выявляем сегодня. Сегодня мы по этому параметру на протяжении трех дней занимаем самую лучшую позицию в стране, первое место держим. Понятно, что это из-за 69 вахтовиков, которые перешли в знаменатель в этой формуле, и у нас резко это все изменилось», — отметил Иван Деев.

Он также отметил, что даже без учета «бонуса» вахтовиков Томская область будет находиться в «зеленой зоне», так как изо дня в день фиксируется примерно одинаковое количество заболевших.

«Второй блок — коечный фонд. С открытием СибГМУ и еще одного структурного подразделения в Медсанчасти №2, коечного фонда у нас достаточно. Доля занятого - не превышает 50%. Это тоже позволяет нам двигаться вперед», — отметил Иван Деев.

По словам замгубернатора, по третьему параметру регион также демонстрирует хорошие показатели.

«Норматив, который позволяет переходить к первому этапу — это от 70 тестов на 100 тыс. населения за 7 дней. На сегодня этот показатель (в Томской области - прим.ред.) - 123, и соответствует переходу к третьему этапу. Будем ждать стабильного формата его измерения. Я думаю, что это будет 28–29 мая, — отмечает Иван Деев. — Там уже можно будет разговаривать о том, будут ли (открыты - прим.ред.) детские лагеря, кафешки на улицах и так далее».

Кроме того, заместитель руководителя регионального оперативного штаба уточнил, что в Томской области ведется подготовка к летней оздоровительной кампании.

«Есть понимание того, что если она пройдет, то в обсервационном формате. Это группы воспитателей, которые мы готовим сегодня и которые готовы будут жить вместе с детьми. Соответственно, первые 14 дней это будут очень маленькие группы с воспитателями, которые в течение двух недель будут находиться только внутри. Еда по расписанию, чтобы не перемешивались потоки. И последние 7 дней — общие смены, когда внутри карантинного пространства все прошли инкубационный период. Мы понимаем, что все не имеют никаких симптомов, все сдали смывы и они могут общаться, — уточнил Иван Деев. — Такие смены готовятся - в том числе, со спортивным уклоном. Мы сегодня отрабатываем со спортинструкторами возможность привоза в лагеря того инвентаря, который сегодня есть в ДЮСШ, спортзалах и так далее. Многие на это идут, поскольку инвентарь есть, и у детей будет реализована возможность дополнительно заняться спортом».

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