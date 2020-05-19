Новый круглосуточный пункт серопрофилактики откроется в Томске

19 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 19 мая, Межвузовская поликлиника (ул. Киевская, 74) открывает два дополнительных кабинета клещевых инфекций. Они будут работать во время наибольшего наплыва пациентов – с 16.00 до 24.00 ежедневно.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, всего в этом пункте серопрофилактики будут работать четыре кабинета – два круглосуточных и два работающих в вечернее время.



«Чтобы сократить время ожидания приема, было принято решение открыть дополнительные кабинеты клещевых инфекций», - сообщил заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.



Также 21 мая в Томске будет развернут еще один круглосуточный пункт серопрофилактики для взрослого населения — в поликлинике № 4 (ул. Интернационалистов, 2а).



Сергей Дмитриев отметил, что по сравнению с прошлым годом в регионе наблюдается значительный – более чем в два раза - рост активности клещей. Соответственно, увеличилось число людей, обращающихся с укусами клещей в пункты серопрофилактики. Однако, уровень заболеваемости клещевым энцефалитом пока невысок.

Сегодня в Томске работают два пункта серопрофилактики для взрослых: в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74, тел. 55-71-37) и в поликлинике № 3 (ул. Профсоюзная, 16, тел. 8-906-955-41-16). Детей принимают в детской больнице № 1 (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23). Жители районов Томской области с присасыванием клещей могут обращаться в приемные покои районных больниц. Все пункты круглосуточные.

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