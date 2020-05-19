Томский областной краеведческий музей провел первую «Ночь музеев» в онлайн-формате

Томский Обзор / Фото: 19 мая 2020 // Фото: youtube.com

В минувшую субботу, 16 мая, Томский областной краеведческий музей им.М.Б.Шатилова присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев -2018. По домам», проведя четырехчасовую онлайн-трансляцию на Youtube-канале.

«Эта ночь прошла в формате теле-марафона, в студии с директором музея Святославом Перехожевым и ведущими — томской радиоведущей Татьяной Негодиной и режиссёром, актёром Вячеславом Гуливицким, который подключался из Москвы», — рассказывает заведующая выставочным отделом музея Анна Полякова.

Зрители смогли «побывать» во всех подразделениях ТОКМ.

«У нас получилось познакомить жителей Томска с музеями области и наоборот. Мы рассказывали о своих проектах, в основном о тех, что представлены сейчас в онлайн», — отметила Анна Полякова.

За четыре часа трансляции можно было послушать живую музыку от Touch Cover Band, CHEH & RAGA и Киреев band, прогуляться по Томску 1920 года, получить уроки скетчинга от художетственного музея, поучаствовать в экспериментах от «Точки гравитации» и многое другое.

«Ранее в музеях Сибири такой формат прямого эфира не применялся. Первый блин, как говорится, но не комом, как сказал наш директор», — продолжает Анна.

«Мы понимаем, что это хороший формат, который помогает объединить большое количество площадок, даже иногородних. Поэтому мы планируем и дальше использовать это в наших проектах».

Трансляцию томской «Ночи музеев» все еще можно посмотреть по ссылке.

«Мы очень благодарны нашим онлайн-посетителям, их было много и до сих пор число подписчиков растет», — отметила Анна Полякова.

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