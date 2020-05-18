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В среду в Томске жители части домов микрорайона Черемошники останутся без воды

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В среду, 20 мая, в Томске в связи с аварийными работами на водопроводных сетях будет отключено холодное водоснабжение ряда домов микрорайона Черемошники, сообщает пресс-служба «Томскводоканла».

Отключение продлится с 9.00 до 23.30 и коснется домов, расположенных по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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