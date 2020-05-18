В среду в Томске жители части домов микрорайона Черемошники останутся без воды

18 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В среду, 20 мая, в Томске в связи с аварийными работами на водопроводных сетях будет отключено холодное водоснабжение ряда домов микрорайона Черемошники, сообщает пресс-служба «Томскводоканла».

Отключение продлится с 9.00 до 23.30 и коснется домов, расположенных по адресам:

ул. Героев Чубаровцев, 18, 22, 33;

пер. Донской, 34;

ул. Каховская, 52, 56, 58, 60, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 47, 59, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87;

ул. Крымская, 39, 42, 43, 44, 46, 50, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 81;

ул. Первомайская, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68-74, 76, 78-84, 49, 51, 53, 53 стр.2, 55, 57, 59, 61, 63/1, 63/2, 65, 65/1, 65а;

ул. Севастопольская, 93, 95, 99, 99 стр.1;

ул. Ферганская, 44, 46.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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