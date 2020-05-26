Аграрии Томской области готовы предложить вакансии томичам, потерявшим работу

26 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В условиях ситуации с распространением коронавируса в Томской области местные аграрные предприятия открыли почти 40 вакансий. Работники требуются как в Томске, так и в районах региона, сообщают в Департаменте труда и занятости населения.

Вакансии предоставило 21 агропредприятие области, среди которых ООО «Сибирское молоко», ООО «КФХ «Нива», ОГУП «Бакчарское», ООО «Трубачево», ООО «Агрокомплекс», СПК «Белосток», СПК (колхоз) «Нелюбино», ООО «СХП «Усть-Бакчарское», ООО «КХ «Куендат», ИП Бойченко А.А. и другие.

Отмечается, что на сельхозпредприятиях созданы хорошие условия труда и достойная зарплата. Кроме того, работодатели готовы обучить работников, обеспечить служебным жильем, помочь с арендой квартир и оформлением ипотеки.

«Предприятия сельского хозяйства ежегодно подают нам вакансии, в период посевной их количество особенно увеличивается. Поэтому конечно же, наши центры занятости, особенно на селе, регулярно работают с этим сектором работодателей. Устраивают к ним людей, проводят собеседование, отбирают и так далее, — рассказали в областном Департаменте труда и занятости населения. — В этом году можно отметить разнообразие вакансий — начиная от низкоквалифицированных работ (на селе это очень актуально), заканчивая высококвалифицированными — ветеринары, инженеры, программисты, главные бухгалтера — где нужно специальное образование. Для села это может быть „штучный товар“ и не самые популярные позиции. Тем не менее, центры занятости закрывают эти вакансии внутри районов. Если нужно — отправляют человека на какие-то краткосрочные курсы и доучивают его».

В списке вакансий от аграриев — специалисты разных специальностей и разного уровня квалификации. Так, на агропредприятия требуются животноводы, трактористы, механики, водители грузовиков и погрузчиков, зоотехники, ветеринары, агрономы, подсобные рабочие, а также операторы машинного доения и искусственного осеменения. Также производства набирают бухгалтеров, программистов, специалистов отдела кадров, снабженцев, поваров, пекарей и операторов по изготовлению полуфабрикатов. С полным списком вакансий можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее этой весной центр занятости Кожевниковского района трудоустроил более 30 человек на местные фермы и хозяйства.

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