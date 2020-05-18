С завтрашнего дня в Томске ограничат движение на ул.79 Гвардейской дивизии

18 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

В связи со стартом плановых работ по ремонту инженерных коммуникаций в Томске будет ограничено движение по ряду улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 19 мая временное ограничение движения транспорта вводится на кольцевом пересечении по ул. 79 Гвардейской дивизии в направлении от ул. Пушкина в сторону пр. Мира и в направлении от пр. Мира в сторону ул. Пушкина. Здесь проводится замена строительной части трубопровода на участке тепломагистрали №6. Для транспорта будет организовано реверсивное движение на кольцевом пересечении по ул. 79 Гвардейской дивизии с ул. Говорова. Ремонт будет проводиться в два этапа.

1-й этап - при движении от ул. Пушкина в сторону пр. Мира, с 9.00 19 мая до 24.00. 23 мая, 2-й этап - при движении от пр. Мира в сторону ул. Пушкина с 9.00 25 мая до 24.00 29 мая.

Кроме того, до 24.00 15 июня движение транспортных средств ограничено по пер. Курскому на участке от пер. Курский, 32 до ул. Шевченко. Здесь бригады АО «ТомскРТС» проводят работы о реконструкции тепломагистрали № 2а.

Также до 24.00 18 июня ограничено движение транспорта по ул. Усова: на участках от ул. Усова, 9 до ул. Советской, и от ул. Советской до пр. Ленина. Здесь проводятся работы по реконструкции тепломагистрали №1.

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