Утром в Томске иномарка столкнулась с трактором и въехала в остановку

Сегодня утром, 17 мая, в Томске Mitsubishi Lancer столкнулся с трактором и въехал в остановочный комплекс, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 5.40 на пр.Кирова, 39. По предварительным данным, после столкновения с трактором «Беларус» иномарка продолжила движение и въехала в остановочный комплекс.

В результате происшествия 20-летний водитель автомобиля доставлен для осмотра в медучреджение.

Обстоятельства происшествия выясняются. Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу: ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (38-22) 27-15-52, либо в дежурную группу ГИБДД 664-422.

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