За сутки в Томской области зарегистрировано 14 новых случаев COVID-19, восемь человек выздоровели

Томский Обзор / Фото: 16 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 16 мая, в Томской области зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Восемь человек выздоровели, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Трое заболевших с пневмонией госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, у восьми пациентов симптомы ОРВИ (трое проходят лечение в МСЧ № 2, пятеро – в больнице № 3 Томска). У троих болезнь протекает бессимптомно, они изолированы под наблюдением медиков.

12 новых пациентов контактировали с ранее заболевшими, источники заражения двоих человек выясняют эпидемиологи.

Лечение в стационарах сегодня проходят 123 пациента с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся девять человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (пять человек на инвазивной вентиляция легких, трое – на неинвазивной).

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 227 человек.

За сутки взято на исследование 1 762 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 35 923 исследования.

В Томской области зарегистрировано 343 случая заболевания коронавирусом: 243 на лечении, 96 выздоровели, четверо умерли.

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