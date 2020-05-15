В связи с ремонтом инженерных коммуникаций на дорогах Томска вводятся ограничения

15 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

На нескольких участках улично-дорожной сети Томска вводятся ограничения, связанные с проведением ремонтных работ на инженерных коммуникациях, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 9.00 15 мая до 24.00 15 июня движение транспортных средств ограничено по пер. Курскому на участке от пер. Курский, 32 до ул. Шевченко. Здесь бригады АО «ТомскРТС» проводят работы о реконструкции тепломагистрали № 2а (полная замена изношенной строительной части и трубопровода Ду 325).

С 9.00 18 мая до 24.00 18 июня ограничено движение транспорта по ул. Усова: на участках от ул. Усова, 9 до ул. Советской, и от ул. Советской до пр. Ленина. Здесь проводятся работы по реконструкции тепломагистрали №1 (полная замена изношенной строительной части и трубопровода Ду 500) .

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