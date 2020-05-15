На следующей неделе в Томске стартует ремонтная кампания на тепловых сетях

15 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В понедельник, 18 мая, в Томске стартует ремонтная кампания на тепловых сетях, отложенная в связи с установлением режима повышенной готовности для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба мэрии, первые гидравлические испытания пройдут 18 мая на тепломагистралях №№ 7 и 7А, 11Л. После этого начнутся ремонтные работы. До 8 июня подача горячего водоснабжения будет приостановлена в дома по ул. Гагарина, Говорова, Мичурина, Советская и других.

Ознакомиться с графиком планового отключения томичи могут на сайте городской администрации в разделе «Коммунальное хозяйство». По указанной ссылке также представлены номера телефонов аварийно-диспетчерских служб и контакты управляющих компаний.

Также информацию о периодах проведения ремонтов сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения можно уточнить в своей управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.

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