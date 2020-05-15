В Томской области троих бывших полицейских подозревают в убийстве

15 мая 2020 / Томский Обзор

Трое бывших полицейских арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, в ночь на 1 мая полицейские незаконно проникли в квартиру жителя села Бакчар, не имея на то законных оснований. После мужчину доставили в отделение полиции, где избили. Спустя непродолжительное время пострадавший скончался от полученных повреждений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий) и ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По предварительным данным, в ночь на 1 мая 2020 года трое сотрудников ОМВД России по Бакчарскому району УМВД России по Томской области, ложно воспринимая интересы службы, незаконно проникли в квартиру жителя села Бакчар, не имея на то законных оснований, после чего доставили его в здание отдела полиции, где подвергли избиению, нанеся удары руками и ногами по голове и телу. От полученных повреждений потерпевший скончался спустя непродолжительное время.

По ходатайству следственных органов обвиняемые заключены судом под стражу. В ходе следствия они уволены из органов внутренних дел.

Для расследования уголовного дела создана следственная группа из пяти человек, в которую вошли следователи и следователи-криминалисты следственного управления. Возглавил группу следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Томской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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