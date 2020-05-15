Томские МФЦ начали принимать документы для выплаты в 10 тыс. рубле на детей до 16 лет

15 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Отдел многофункционального центра «Мои документы» по Советскому району Томска (ул. Тверская, 74) и отделы МФЦ в районах области начали прием документов на оформление выплаты в 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, на новую единовременную президентскую выплату могут рассчитывать все семьи Томской области, имеющие детей от трех лет до исполнения им 16 лет. Выплаты начнутся с 1 июня 2020 года. Соответствующий указ президент России подписал 11 мая.

Для оформления выплаты потребуется паспорт заявителя, СНИЛСы заявителя и детей, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковского счета.

Директор Томского областного многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг Игорь Култаев обратил внимание, что эту услугу также можно получить, воспользовавшись порталом госуслуг без личного посещения МФЦ.

Инструкция, как подать документы на сайте госуслуг

Приходить на прием в отдел МФЦ следует только по предварительной записи не ранее чем, за 5 минут до назначенного времени. Ежедневно с 14 до 15 часов в отделах МФЦ проводится санитарная обработка зала, в это время прием посетителей не проводится. Посетителям при посещении МФЦ рекомендуется быть в медицинским масках.

Записаться на прием можно по многоканальному телефону 8-800-350-0850 (звонки бесплатные по Томской области), жители Томска могут записаться по дополнительным телефонам (3822) 602-999, 602-955.

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