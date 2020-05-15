В Томске отреставрируют «Солдатскую синагогу»

15 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» объявило конкурс на разработку проектной документации для реставрации «Солдатской синагоги» в Томске, сообщается агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Победителю конкурса предстоит максимум за 487 дней разработать проектно-сметную документацию на реставрацию здания, провести инженерно-геологические, экологические геодезические и другие изыскания. Сумма закупки составляет почти 9 млн рублей, заявки принимаются до 5 июня.

Здание синагоги располагается в центре Томска — по проспекту Фрунзе, 15, ее возвели в конце XIX века. После пожара в 1906 году здание увеличили в ширину и высоту: на нем стали красоваться три купола, а двери и наличники украсила деревянная резьба — свиток Торы, звезды Давида, виноградные гроздья. В новом облике это место стало называться Солдатской синагогой. Это одна из пяти деревянных синагог, сохранившихся до наших дней в России.

В 2018 году администрация Томска передала здание синагоги еврейской общине.

История строительства синагоги тесно связана с именем Герцеля Цама — как утверждают историки, единственного российского еврея, получившего в XIX веке офицерский чин. Предполагается, что именно Цам купил землю под строительство синагоги, ее возведением занимались рекруты 8-го Томского пехотного полка.

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