Томский губернатор рассказал, когда можно не носить маски

15 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Накануне введения в Томской области обязательного масочного режима губернатор обратился к томичам.

«Обязательный масочный режим на общественном транспорте, в торговых центрах и в других многолюдных общественных местах — это не прихоть власти, а здоровье людей, — цитирует губернатора пресс-служба обладминистрации. — В условиях, когда 65 процентов болеет коронавирусом бессимптомно, мы должны максимально обезопасить друг друга. Маску в магазине или в автобусе нужно носить не для губернатора, полицейского или врача, а в первую очередь для себя. При этом на улице маску носить необязательно».

Глава региона подчеркнул, что разрешено использовать многоразовые защитные маски, которые в достаточном объеме и по доступным ценам сегодня выпускают предприятия Томска, Северска и Стрежевого.

Также губернатор сообщил, что те, кто не может использовать перчатки, могут пользоваться дезинфицирующими средствами (жидкостями или спреями).

«Мы договорились с крупнейшими торговыми сетями, что все они будут оснащены бесплатными для посетителей дезинфицирующими средствами, — сказал Сергей Жвачкин. — На входе и выходе из торговых центров посетители будут иметь возможность продезинфицировать руки».

Глава региона еще раз напомнил, что дальнейшее смягчение режима самоизоляции с открытием ранее закрытых учреждений и отраслей зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

«Как быстро мы вернемся к нормальной жизни, зависит только от нас, от нашей самодисциплины, от того, как бережно мы относимся к своему здоровью и здоровью окружающих, — сказал Сергей Жвачкин. — Рассчитываю на понимание и ответственность наших жителей».

Напомним, масочный режим в Томской области был введен с 12 мая и носил рекомендательный характер. С понедельника, 18 мая, он будет носить станет обязательным.

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