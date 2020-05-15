Томичей просят не открывать купальный сезон раньше времени

15 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Несмотря на установившуюся теплую погоду, томичам не рекомендуют открывать купальный сезон, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

«Вода еще достаточно холодная, что значительно увеличивает риск возникновения происшествий на водоемах, — говорится в сообщении. — К несчастным случаям на воде приводят грубое нарушение правил безопасности, беспечность населения и купание детей без присмотра взрослых. Спасатели настоятельно рекомендует жителям области не открывать купальный сезон и не заходить в воду. Родителям необходимо следить за детьми и не оставлять их без присмотра».

Также в ведомстве напомнили судовладельцам о правилах безопасности при управлении водным транспортом: обязательно надевать спасательные жилеты, соблюдать скоростной режим, правила маневрирования и подачи звуковых сигналов, а также помнить о том, что управление судном в состоянии опьянения категорически запрещено.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия на водном объекте и кому-то нужна помощь спасателей, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому телефону экстренных служб 112.

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